Receita: Chana Masala

Acredita-se que o Chana masala, também chamado de chole masala, tenha origem no norte da Índia. “Chana” significa grão-de-bico e “masala” refere-se a uma mistura de especiarias usadas na culinária indiana embora existam muitas variedades e preferências, masala é normalmente composta por 5 especiarias. Cardamomo, canela, coentro, cravo e cominho misturados, muito aromático e que atribui um sabor único aos pratos.

É um prato popular na Índia e no Paquistão, com receitas que variam de acordo com a região.

Domingos em Maputo eram dias de comida indiana. O Chana Masala era sem dúvida um dos meus favoritos.

A seguir, a minha versão, inspirada em casa, em amigos e alguns restaurantes, é rápida e simples, cheia de sabor e perfeita para matar saudades.

O grão é um dos meus alimentos felizes, é rico em triptofano, um aminoácido poderoso que estimula a produção de serotonina, que é responsável pela sensação de bem-estar. Assim, o efeito no nosso cérebro é semelhante ao do chocolate.

O MEU CHANA MASALA

3 colheres de sopa de óleo de coco ou ghee;

1 cebola média branca picada finamente;

2 dentes de alho picados;

2 colheres de sopa de gengibre fresco, picado;

1 colher de sopa de coentro moído;

1 colher de chá de curcuma em pó;

Pimenta preta de moinho qb;

1 pau de canela;

1 colher de chá de garam masala (opcional);

1/2 xícara de coentros frescos;

1 c. de sopa de cominhos moídos;

3/4 colher de chá de flor do sal;

2-3 malaguetas verdes frescas, cortadas com sementes;

1 lata de 400g de tomate pelado;

800g grão-de-bico ligeiramente escorridas;

2 colheres de sopa de sumo de limão ou a gosto;

1 pitada de flocos e piripíri para servir;

MÉTODO

Colocar a cebola com o alho, gengibre e malaguetas na picadora. Derreter o ghee numa panela grande, adicionar a mistura de cebola com uma pitada de sal e cozinhar até ficar macio.

Juntar os temperos e cozinha por mais um instante, adicionar um pouco da água do grão de bico para evitar que agarre ao fundo da panela. Adicionar o tomate e mais um pouco de água e deixa a cozinhar, espremendo os tomates com uma colher enquanto amolecem, juntar o grão-de-bico e cozinhar por 15 minutos até tomar sabor. Temperar bem, adicionar sumo de limão, se gostar do caril mais solto adicionar um pouco mais de água. servir com coentros frescos e flocos de piripíri. Pode acompanhar com arroz basmati , Roti (Pão Indiano) ou até assim simplesmente.