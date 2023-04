Seleção feminina de futebol recebe visita do primeiro-ministro

O primeiro-ministro visitou a seleção feminina de futebol, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, para felicitar a equipa pelo apuramento histórico para o mundial.

António Costa afirmou, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol, que a presença de Portugal no Mundial2023 é “um facto absolutamente histórico e demonstrativo do trabalho de federação e clubes para o promover o futebol feminino”.

O líder do Governo fez questão de sublinhar “enorme talento e qualidade” do grupo liderado por Francisco Neto e desejou “as maiores felicidades nesta fase de preparação”.

A presença da @selecaoportugal feminina de futebol no Mundial é um facto histórico no desporto nacional. Sei bem que é o resultado de muito trabalho, ao longo dos últimos anos, da seleção e dos clubes, para investir no futebol feminino. pic.twitter.com/lKyNXlaBna — António Costa (@antoniocostapm) April 4, 2023

A equipa prepara-se para defrontar o Japão no dia 7 de abril e o País de Gales no dia 11, no Estádio D. Afonso Henriques em Guimarães.

Recorde-se que a seleção nacional garantiu, em fevereiro, um inédito apuramento para um Campeonato do Mundo feminino, ao vencer por 2-1 os Camarões, na final do Grupo A do play-off intercontinental.

O Mundial2023 realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.