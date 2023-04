Temperaturas podem chegar aos 30 graus na Páscoa

O fim de semana de Páscoa deverá registar temperaturas máximas acima da média para a época. Nalgumas regiões, no interior do Alentejo, os termómetros podem mesmo chegar aos 30 graus no interior do Alentejo.

"A previsão para o fim de semana da Páscoa será de céu em geral pouco nublado ou mesmo limpo em muitos locais” disse Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à agência Lusa.

Assim, a temperatura máxima vai "sofrer uma subida ao longo desta semana", permanecendo durante o fim de semana sem "grandes alterações", adiantou a meteorologista, acrescentando que se prevê que em muitos locais do interior do Alentejo e do Vale do Tejo, se possam “atingir valores próximo de 30 graus centígrados".

Pelo contrário, no que respeita à temperatura mínima "a subida não é muito significativa" e a previsão é também de que as noites se mantenham frias, ou seja, “não será aquilo que se chama, normalmente, o tempo de verão".

Aliás, a previsão é a de que se note "uma grande diferença entre a temperatura diurna e a temperatura noturna".