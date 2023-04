Detido homem de 63 anos por roubar carro em Salvaterra de Magos

O Comando Territorial de Santarém, no dia 30 de março, deteve um homem de 63 anos por burla, em Salvaterra de Magos, concelho de Benavente.

No âmbito de uma investigação relacionada com um crime de burla que ocorreu no dia 14 de fevereiro, no concelho de Salvaterra de Magos, os militares da GNR detetaram o veículo suspeito e associado à prática da burla, que estava a ser conduzido por um homem referenciado por esse tipo de crimes, e ao aperceber-se da presença da GNR colocou-se em fuga.

O suspeito foi intercetado e detido, para cumprimento do mandado de detenção.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.