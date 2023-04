OCDE. Inflação cai para 8,8% em fevereiro

A inflação no conjunto dos países que constituem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), caiu para 8,8% no mês de fevereiro, valor abaixo dos 9,2% registados no mês anterior.

Os dados foram avançados esta terça-feira pela OCDE que diz que as quedas foram registadas em 23 dos 38 países que compõem a organização, com as maiores descidas a serem observadas na Costa Rica e na Turquia.

Ainda assim, nesse mês, 13 países registaram inflação de dois dígitos com as taxas mais altas a serem registadas na Hungria, Letónia e Turquia.

A OCDE explica que a inflação energética continuou a desacelerar, situando-se em 11,9%, um valor muito abaixo dos 16,4% do mês de janeiro. Caiu em todos os países com exceção da Colômbia e da Polónia, com quebras de mais de 10 pontos percentuais na Bélgica, Costa Rica, Itália e Japão. “Os preços da energia até caíram no Canadá e no Japão, pela primeira vez desde o início de 2021, já que os preços da gasolina caíram no Canadá e os subsídios à eletricidade e ao gás reduziram os preços no Japão”, justifica a OCDE.

E diz ainda que a inflação de alimentos na OCDE caiu pelo terceiro mês consecutivo, de 15,2% em janeiro para 14,9%.

Na zona euro, a inflação homóloga medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) desceu ligeiramente para 8,5% em fevereiro face aos 8,7% de janeiro. “A inflação na zona euro caiu mais acentuadamente para 6,9% em março, face aos 8,5% em fevereiro”, segundo a estimativa rápida do Eurostat que justifica com a queda dos preços da energia.