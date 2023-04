Macron visita China com foco na guerra na Ucrânia

Emmanuel Macron vai iniciar, esta quarta-feira, uma visita de Estado à China, de três dias.

"O presidente Xi Jinping vai reunir-se com [Macron] para planear e liderar, em conjunto, o desenvolvimento futuro das relações sino - francesas e aprofundar a cooperação com a França e a Europa em vários campos", anunciou no início desta semana o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning.

"Os presidentes da França e da China vão manter amplas discussões sobre a guerra na Ucrânia, visando trabalhar no sentido de restaurar a paz e o respeito pelo direito internacional, particularmente a integridade territorial e a soberania da Ucrânia", disse, por sua vez, o gabinete do presidente francês, em comunicado.

A visita de Macron ocorre depois de uma visita do primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, ao país asiático. Em novembro do ano passado, também o chanceler alemão, Olaf Scholz, esteve em Pequim.