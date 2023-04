Os portugueses não rejeitam o Chega

Nota prévia: Praticamente todos os especialistas concordam em afirmar que os preços vão subir ao ponto de engolirem em algumas semanas a isenção de IVA, apesar de muitos custos de contexto estarem a descer. Em mais uma especificidade lusitana, verifica-se que comparativamente à maioria dos países da UE a nossa inflação não abranda, o que diz muito sobre as dificuldades de certa produção, a gula dos distribuidores e até a da restauração. Esta circunstância torna assustadora a perspetiva do que vai acontecer quando o imposto voltar a ser aplicado. É melhor estarmos preparados para a pancada, lá para outubro.

1. Apesar da barragem politico-mediática de que é alvo, o Chega mantém uma trajetória ascendente que as sondagens traduzem. E nada indica que os cerca de 13% de intenções de voto que recebeu há dias não possam crescer ainda mais. O segredo de Ventura é simples: faz uma intervenção permanente com base em questões de que emocionalmente poucos discordam. Consiste em dizer que é preciso acabar com todo o tipo de abusos, venham eles de profissionais dos subsídios, grevistas inveterados, marginais, polícias instalados, militares com vidas opíparas, magistrados inoperantes, médicos incompetentes, gestores do Estado e políticos corruptos ou impreparados sejam ou não do governo. Tudo o que puder ser associado à palavra vergonha serve. Ao mesmo tempo, reclama aos gritos mais apoios sociais para a classe média, para pobres e para todos os que têm razão de queixa, independentemente dos seus rendimentos ou atividades. Mesmo assim, fixa-se mais na classe média que, em Portugal, já se confunde com os pobres. O discurso simplificado de Ventura faz o seu caminho e provavelmente só não cresce mais porque ele comete excessos repugnantes na ânsia de ser o primeiro a aparecer frente às câmaras de televisão (foi o caso no ataque sanguinário na comunidade ismaelita). Seja como for, tem adeptos e atinge já números que significam que boa parte da população não vê o Chega como partido de protesto, mas como uma força capaz de resolver problemas a partir do exercício da governação. No cômputo geral, há milhares de “senhor toda a gente” (para traduzir literalmente uma expressão francesa muito feliz) que trabalham e vivem de modo honesto, pagando impostos, levando com todos os embates das sucessivas crises que têm razões para não rejeitar uma mensagem primária que lhes alimenta a esperança de deixar de ser o bombo da festa. Não é gente radical nem está disponível para excessos. Está agora com o Chega como antes podia, pelos mesmos motivos, votar no PCP sem ser revolucionária. O espaço do Chega de hoje é diferente do de há dois anos. Tem crescido dentro do vasto campo dos moderados que estão assustados com o futuro face a um Estado inoperante. Assim se captam potenciais eleitores, sendo que ainda haverá alguns que não assumem a sua proximidade por receio, num tempo em que tudo o que não seja politicamente correto é destratado, umas vezes de forma subtil e filosófica (normalmente nos média) e outra de forma confrontativa por parte de segmentos políticos radicais ou de grande rigor ideológico. Além disso, há um vazio político à direita do PSD que a Iniciativa Liberal não preenche. Quem normaliza o Chega é gente para quem o Estado tem de se fazer respeitar e respeitar os cidadãos, o que não sucede. Quem mais alimenta o fenómeno caudilhista Ventura é o desgoverno em que o país caiu, com escândalos, incompetências, planos de propaganda estéreis, enquanto se degradam as condições de vida. Assim sendo, os resultados das sondagens podem até pecar por defeito. Isso faz com que o Chega fale em exigir lugares num futuro governo como partido subsidiário. Ceder a essa exigência pode ser complicado para um partido como o PSD. Mas, reconheça-se, por outro lado, que confrontaria o Chega com a responsabilidade de fazer em vez de se limitar a berrar e gesticular. O grupo de Ventura é um partido sem quadros, sem pensamento político substancial, sem autarcas, sem princípios éticos definidos. Seria, provavelmente, mais fácil anulá-lo, aplicando-lhe o abraço do urso ao jeito do que Costa deu ao Bloco e ao PCP com a geringonça. É melhor controlar o fenómeno do que deixá-lo à solta e a crescer, até ao dia em que possa ser liderante, mesmo que nessa altura o pragmatismo o obrigue também a tornar-se mais moderado, como se vê com Meloni em Itália.

2. O Plano para a Habitação cumpriu plenamente o seu propósito. Não serve para resolver o problema, mas tirou brilhantemente das primeiras páginas os sucessivos escândalos com governantes e falhas graves do Estado, da saúde à justiça. Até já nem se fala das greves que infernizam a vida aos utentes de transportes públicos ou que arrasam o futuro dos estudantes do ensino público. O apagão mediático que se pretendia teve efeito. Já não veio foi a tempo de influenciar as sondagens feitas a propósito de um ano do governo Costa.2. Os dados são maus para o governo, mas conseguiu-se que fossem pouco debatidos nas rádios e televisões. Numa entrevista à SIC, na qual passou a mensagem de falsa autocrítica como lhe apeteceu, Costa reconheceu que as coisas estão mal e afirmou que não podiam estar bem, embora não reconheça culpas próprias. Era o mínimo que se lhe pedia depois da prosápia da entrevista do “habituem-se” a levar com o PS. Já percebeu que as coisas mudaram muito.

3. Sempre disponível para abrir uma investigação quando há nota de problemas com gente do chamado centrão político, o Ministério Público anda, todavia, pouco atento a outras latitudes ideológicas. Isto apesar de vários órgãos de comunicação social, designadamente o Tal&Qual, andarem há meses a denunciar os abusos urbanísticos e ambientais na zona de Melides. Ali, uma empresa mexicana faz mais ou menos o que quer (até seguranças de tipo capangas usa) sem que haja nota de qualquer investigação. É certo que se trata de Grândola a terra da fraternidade, onde o PCP domina. Mas talvez seja demais! “Houvera de a autarquia ser de outras bandas”, dizia há dias um resistente local que, cautelarmente, não quer ser identificado.

4. No meio dos seus mais de 10 mil funcionários, a Câmara de Lisboa tem certamente alguém responsável pela mobilidade apeada, ou seja, a sinalização luminosa fixa, em concreto os semáforos. Pois bem, era bom que essa luminária desse uma vista de olhos à passadeira que se encontra frente ao Hospital de Santa Maria. Por ali atravessam milhares de pessoas por dia, muitas delas com enormes limitações de mobilidade. Ora, o tempo de passagem para peões pelas quatro faixas e um pequeno passeio a meio é de 20 segundos, o que mal chega para cidadãos de 60 anos sem maleitas graves.

5. Tocante, comovente, biográfico e um retrato social de Portugal em parte do século passado, através da própria família da autora. Pode ser esta a síntese do primeiro livro de Fátima Campos Ferreira, uma referência do nosso jornalismo televisivo. Na apresentação de O Infinito Está nos Olhos do Outro, Fátima reuniu uma plateia praticamente inigualável que ouviu intervenções notáveis dos presidentes Eanes, Marcelo e da jornalista e escritora Alice Vieira. Mais do que falar do livro há que o ler com tempo e calma, como muito bem sugeriu o atual Chefe de Estado.