Donald Trump apresenta-se hoje em tribunal

O ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, vai-se apresentar em tribunal, esta terça-feira, na cidade de Nova Iorque, para enfrentar as acusações do caso relacionado com um pagamento de 130 mil dólares (120 mil euros) feito à atriz pornográfica Stormy Daniels, em 2016.

Trump, o primeiro ex-Presidente deste país a enfrentar queixas criminais, abandonou a sua residência em Mar-a-Lago, na segunda-feira, e deslocou-se para Manhattan. É esperado que este se entregue às autoridades de forma a enfrentar as mais de trinta acusações judiciais.

A equipa legal do ex-Presidente revelou que Trump, que prometeu não desistir da sua candidatura para as eleições 2024, se irá declarar como inocente.

Apesar de ainda não serem conhecidas as acusações que o republicano enfrentará, alguns dos seus aliados mais fiéis saíram em sua defesa. A congressista Marjorie Taylor Greene descreveu a acusação como uma “caça às bruxas” e revelou que, na terça-feira, estará em Nova Iorque para protestar, instando ainda os seus mais de 600 mil seguidores na rede social Twitter a fazer o mesmo.

De forma a prepararem-se para as possíveis manifestações de apoiantes do antigo líder norte-americano e para prevenir atos de violência, foi organizada uma megaoperação policial com a Polícia de Nova Iorque e Serviços Secretos a trabalharem em conjunto.

É esperando que cerca de 35 mil policias estejam de serviço esta terça-feira, informou a comandante da polícia de Nova Iorque, Keechant Sewell.

“Como sempre, a polícia de Nova Iorque está preparada para garantir que todos possam ter as suas vozes ouvidas pacificamente enquanto exercem os seus direitos de primeira emenda”, afirmou durante uma conferência de imprensa, citada pelo Guardian. “Mas vou lembrar a todos que a violência e a destruição não fazem parte da expressão legal legítima. E isso jamais será tolerado na nossa cidade”, alertou.

A acusação sem precedentes irá obrigar Trump a declarar nome, idade, ocupação, submeter-se à recolha de impressões digitais e tirar uma fotografia, como acontece com todos os arguidos.