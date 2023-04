A Páscoa, o Papa, Lula, Dilma e Trump

No meio desta bomba-relógio, a Igreja Católica está partida ao meio. Uns querem uma abertura total, outros opõem-se às mudanças, nomeadamente no que diz respeito à ordenação de mulheres e à bênção a casais homossexuais.

Não são tempos fáceis os que se vivem na Igreja Católica portuguesa e pior ficarão com as novas denúncias, que sairão a conta-gotas. O estudo da Comissão Independente é louvável, mas percebe-se que houve muito amadorismo na divulgação do mesmo. Nunca se devia ter misturado mortos com vivos e a comissão podia ter trabalhado em conjunto com as dioceses para fazer a depuração total do trabalho. Também ter-se aceite apenas uma queixa anónima sobre alguns padres não parece louvável, pois pode dar azo a grandes injustiças. Devia ter-se investigado mais, e penso mesmo que o Ministério Público não devia ter sido descartado, com a presença de algum magistrado que perceberia com maior facilidade as queixas que tinham pernas para andar.

É certo que nada disto justifica os abusos abomináveis que alguns sacerdotes, leigos, catequistas e por aí fora cometeram. Esses não devem ser perdoados pelas barras dos tribunais. E mesmo os casos que já prescreveram devem servir para ressarcir as vítimas e funcionar como alerta para o futuro. A Igreja sabe que tem de mudar e o Papa Francisco já deu as diretrizes para evitar futuros casos. Mas uma instituição como a Igreja Católica portuguesa, que tem mais de três mil padres, e desempenha uma função primordial na sociedade, não pode ser toda vista como uma ‘cambada’ de pedófilos’. Que os há, há. Como no resto da sociedade. É preciso é apertar o cerco a esse doentes que necessitam, além de tratamento psiquiátrico, de prestar contas à Justiça. Indiferentes a estas ‘guerras’, milhões de portugueses irão festejar a Páscoa com a fé que adquiriram de geração em geração.

No meio desta bomba-relógio, a Igreja Católica está partida ao meio. Uns querem uma abertura total, outros opõem-se às mudanças, nomeadamente no que diz respeito à ordenação de mulheres e à bênção a casais homossexuais. Parece-me evidente que, se for vivo e ainda estiver à frente da Igreja, o Papa Francisco, em 2024, conseguirá unir conservadores e progressistas. Isto se não fizer uma leitura da Igreja como fez do consulado de Lula da Silva e de Dilma Rousseff. Sacanagem, como dizem os brasileiros. Boa Páscoa!

P. S. A hipotética prisão de Donald Trump, por causa de uma prostituta, não lembra ao careca. Que deve responder perante a Justiça por causa do assalto ao Capitólio, entre outros crimes, parece evidente. Agora com esta história da carochinha só estão a dar gás aos trogloditas que o apoiam. Esperemos que impere o bom senso nos protestos.