Europeu de sub-17. Seleção já conheceu os seus adversários

A seleção portuguesa sub-17 de futebol vai defrontar a França, a Alemanha e a Escócia no Grupo C do Campeonato da Europa.

A decisão foi esta segunda-feira apresentada na Hungria, onde vai decorrer a fase final da competição.

Recorde-se que a equipa das quinas, liderada por Filipe Ramos, assegurou na semana passada a presenla no Europeu depois de ganhar à Eslováquia, à Polónia e à República Checa.

O Europeu de sub-17 vai decorrer entre 17 de maio e 02 de junho, na Hungria.