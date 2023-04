Polémica. Crónica sobre Maria Botelho Moniz gera revolta e indignação

Muitas foram as figuras públicas que se insurgiram contra a crónica que o jornalista Alexandre Pais escreveu no Correio da Manhã, intitulada A Imagem é Tudo e na qual se refere à aparência física de Maria Botelho Moniz e de Cristina Ferreira.

"Mulher simpática, mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada as suas características”, escreve o jornalista, de 77 anos.

Sobre Cristina Ferreira, diz que tem "os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio".

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI foi das primeiras a reagir e qualificou o texto como “execrável” e que “merece atenção judicial".

Rita Pereira, Carolina Deslandes, Nuno Markl, foram algumas das personalidades que mostraram a sua indignação nas redes sociais.

Catarina Furtado e Sónia Araújo, visadas no artigo como “exemplos de cuidado e inteligência" contrastantes, na visão de Alexandre Pais, com a imagem de Cristina Ferreira e de Maria Botelho Moniz, também reagiram criticando as palavras do jornalista e ‘devolvendo’ o elogio.

Esta segunda-feira, também os apresentadores do programa 'Esta Manhã' da TVI, Nuno Eiró, Sara Pinto e Iva Domingues, quiseram sublinhar a sua indignação e emitiram uma nota de repúdio.

Já Maria Botelho Moniz acabou por quebrar o silêncio, não contendo as lágrimas ao agradecer, em direto, a onda de mensagens de apoio que tem recebido.