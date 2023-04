Níveis de polén muito elevados no Continente até quinta-feira

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) prevê, até quinta-feira, concentrações muito elevadas de pólen na atmosfera para Portugal Continental, e com níveis moderados para os Açores e baixos na Madeira.

O boletim polínico elaborado pela SPAIC, explica que o pólen presente no ar provem maioritariamente dos carvalhos, pinheiro e plátano e das ervas urtiga e parietária.

Até dia 6 de abril, em Lisboa (região de Lisboa e Setúbal), pólenes estarão em níveis muito elevados, com predomínio dos pólenes das árvores azinheira, carvalhos, plátano e cipreste e das ervas urtiga e parietária.

Nas regiões do interior do país e no Algarve começam a surgir no ar e, de forma gradual, os pólenes das ervas gramíneas e tanchagem e, no Norte, as concentrações são de pólen de bétula.

A SPAIC, diz que devem evitar-se as atividades ao ar livre quando as concentrações polínicas forem elevadas, porque irão aumentar a exposição aos pólenes e o risco para as alergias.

A sociedade recomenda ainda a manter fechadas as janelas do carro sempre que viajar e, em casa a manter fechadas as janelas quando as concentrações dos pólenes forem elevadas.