Benfica sofre e vence em Vila do Conde

O Benfica foi a Vila do Conde vencer o Rio Ave por 1-0. Uma vitória sofrida e conseguida com o golo de Gonçalo Ramos.

Na primeira parte o marcador ficou nulo, mas no início da segunda parte, Gonçalo Ramos regressou com vontade de marcar e fez o 1-0 logo ao minuto 46, colocando as águias em vantagem.

O resultado manteve-se inalterado, mas foi o suficiente para garantir os três pontos e manter a larga vantagem sobre o FC Porto.

A equipa de Roger Schmidt é líder do campeonato com 71 pontos.