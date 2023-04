SC Braga vence em Trás-os-Montes

SC Braga foi a Trás-os-Montes vencer o Desportivo de Chaves por 2-1.

O primeiro golo chegou ao minuto 16 e foi assinalado por Iuri Medeiros, o Braga estava assim em vantagem, mas ao minuto 42 Juninho igualou a partida.

Na segunda parte, as redes só voltaram a balançar já no final do jogo, ao minuto 90 Abel Ruiz fez o 2-1 final.

A equipa de Artur Jorge mantém os seis pontos de vantagem para o Sporting e subiu provisoriamente ao segundo lugar, com mais um ponto do que o FC Porto, que vai jogar com o Portimonense também este domingo.