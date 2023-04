Dois comboios descarrilaram no norte da Suíça

Dois comboios regionais descarrilaram no norte da Suíça ferido mais de uma dezena de pessoas, na sexta-feira.

De acordo com a imprensa internacional, o primeiro acidente aconteceu pelas 16h30, hora local, com o comboio a descarrilar entre as cidades de Lüscherz e Berna, tendo três pessoas ficado feridas.

Em comunicado, a empresa de transporte RBS informa que o incidente poderá ter acontecido devido ao forte vento que se fazia sentir naquela altura.

Cerca de meia hora depois, um outro comboio, desta vez na zona de Büren zum Hof, também acabou por descarrilar, tendo 12 pessoas ficado feridas.