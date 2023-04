Linha de aconselhamento psicológico do SNS atendeu mais de 210 mil chamadas

Em três anos, a Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS 24 atendeu mais de 210.000 chamadas – 14.000 foram de profissionais de saúde.

“Só este ano ultrapassou as 17 mil chamadas, aproximando-se de uma média de 200 atendimentos diários. Disponível também em língua inglesa, desde 2022, o aconselhamento psicológico do SNS 24 passou a garantir resposta às pessoas não falantes de português, somando, até à data, mais de 3.400 chamadas”, diz um comunicado, enviado às redações, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que explica que a maior parte das chamadas estão relacionadas com problemas e sintomatologia “associados à ansiedade, ao agravamento de psicopatologia prévia, à gestão e adaptação em situação de crise”

Caso o psicólogo perceba que existe perigo para o próprio utente ou para terceiros, “a chamada é transferida para o INEM, que assegura o acionamento dos meios de socorro adequados”. Além disso, diz ainda a mesma nota, “o psicólogo pode também identificar a necessidade de encaminhamento para o serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento do SNS 24, se considerar que a situação não ficou resolvida com o aconselhamento psicológico ou que apresenta outro tipo de sintomatologia”.

“A Linha é um bom exemplo do trabalho que tem sido desenvolvido entre a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). Os cidadãos podem contar, todos os dias da semana, com este serviço do SNS 24, uma resposta de proximidade em saúde mental e um apoio em momentos mais difíceis para os portugueses e residentes no nosso país”, conclui.