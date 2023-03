Metropolitano de Lisboa. Linha Azul vai estar fechada durante 4 dias em abril

A linha azul do Metropolitano de Lisboa vai estar interrompida entre dos dias 7 e 10 de abril, fim de semana da Páscoa, adiantou esta sexta-feira a empresa.

Num comunicado hoje divulgado lê-se que a paralisação ocorre devido à instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios.

O Metropolitano de Lisboa recomenda que se use um transporte alternativo, nomeadamente as carreiras da Carris 726, 746, 759 e 767 e o serviço da CP - Comboios de Portugal.

"Através da Fertagus, os clientes vindos da margem sul, poderão utilizar as estações Entrecampos e Roma-Areeiro, para ter acesso a outros pontos da cidade através das linhas Amarela e Verde do Metro de Lisboa. Assinalamos também as ligações da Carris Metropolitana que fazem correspondência com algumas estações da CP, nas linhas de Sintra e Cascais, fazendo a ligação a outros pontos da cidade", acrescenta.

No dia 11 de abril a situação volta ao normal, com a abertura do metro às 06h30.