Biden pede a Moscovo para libertar jornalista do Wall Street Journal

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, pediu esta sexta-feira à Rússia para libertar o jornalista norte-americano do Wall Street Journal Evan Gershkovick, que está preso desde segunda-feira por suspeitas de espionagem.

O pedido foi feito depois de Biden ser questionado pela CNN sobre a mensagem que queria deixar a Moscovo, na sequência da detenção de Evan.

A resposta foi curta mas clara: "Libertem-no".

Ao anunciar a detenção, o Serviço de Segurança Federal Russo (FSB), disse que tinha interrompido "as atividades ilegais do cidadão americano Gershkovich", correspondente "do escritório de Moscovo do jornal americano The Wall Street Journal, credenciado no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, suspeito de espionagem no interesse do governo americano".

Já o Wall Street Journal negou "veementemente" as acusações contra Gershkovich e apela à sua libertação imediata, descrevendo-o como um "repórter de confiança e dedicado"

O jornalista ficará em prisão preventiva, pelo menos, até dia 29 de maio.