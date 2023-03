Turismo. Níveis em fevereiro superam pré-pandemia

O setor do alojamento turístico registou 1,7 milhões de hóspedes e 4 milhões de dormidas em fevereiro deste ano, valores que correspondem a crescimentos de 33% e 38,5%, respetivamente. Os números foram avançados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística que revela que “os níveis atingidos em fevereiro de 2023 foram superiores aos observados em fevereiro de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com crescimentos de 4,3% nos hóspedes e 5,9% nas dormidas”.

O gabinete de estatística detalha que foram registados aumentos das dormidas em todas as regiões. A Área Metropolitana de Lisboa concentrou 30,8% das dormidas, seguindo-se o Algarve (19,5%), o Norte (17,2%) e a Região Autónoma da Madeira (15,3%).

Comparando com fevereiro de 2020, os principais crescimentos registaram-se na Região Autónoma da Madeira (+14,6%), Área Metropolitana de Lisboa (+12%) e Norte (+11,3%), enquanto no Algarve e Região Autónoma dos Açores se registaram decréscimos (-6,8% em ambos).

Relativamente às dormidas de residentes, face a fevereiro de 2020, a Região Autónoma Madeira (+76,3%) continuou a destacar-se, seguindo-se o Norte (+5,7%) e a Área Metropolitana de Lisboa (+4,9%). Neste mês, ao contrário do anterior, observaram-se diminuições no Algarve (-10,4%), Alentejo (-1,8%) e Região Autónoma dos Açores (-1,6%), face a 2020. Nas dormidas de não residentes, os principais crescimentos verificaram-se no Norte (+16,6%) e Área Metropolitana de Lisboa (+14,5%) e, em sentido contrário, observaram-se diminuições na Região Autónoma dos Açores (-15,5%), Algarve (-5,9%) e Centro (-2,8%).

Nesse mês, o mercado interno contribuiu com 1,4 milhões de dormidas (+19%) e os mercados externos totalizaram 2,7 milhões de dormidas (+51%). Comparando com o mesmo mês de 2020, foram registados aumentos de 4,9% nas dormidas de residentes e 6,5% nas de não residentes.

O gabinete de estatística avança ainda que as dormidas de residentes no Reino Unido (16,9% do total das dormidas de não residentes em fevereiro) cresceram 2,2% face a fevereiro de 2020, enquanto os mercados alemão (quota de 11,3%) e espanhol (quota de 10,2%) decresceram 4,9% e 2,6%, respetivamente.

Já a taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (36,6%) aumentou 7,5 p.p. em fevereiro (+11 p.p. em janeiro) e a taxa líquida de ocupação-quarto (45,7%) aumentou 10 p.p. (+14 p.p. em janeiro). Face a fevereiro de 2020, registaram-se crescimentos de 1,4 p.p. e 1,8 p.p., respetivamente.