Igreja. Papa Francisco está de volta ao trabalho

O Vaticano anunciou que a saúde do Papa Francisco está a «melhorar gradualmente». O pontífice descansou bem durante a noite, leu alguns jornais e retomou o trabalho após o pequeno-almoço.

Ainda na manhã de ontem, participou na eucaristia. O chefe da igreja católica, de 86 anos, foi conduzido ao hospital Gemelli, em Roma, na quarta-feira, para realizar exames de rotina, e acabou por ficar internado devido a uma infeção pulmonar que exigiu alguns dias de tratamento. «O resultado dos mesmos detetou uma infeção respiratória (excluindo a infeção por Covid-19) que exigirá alguns dias de terapia médica hospitalar adequada», referiu um porta-voz do Vaticano.

O Papa Francisco tinha-se queixado nos últimos dias de «algumas dificuldades respiratórias», indicou Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. Ainda segundo a mesma fonte, a equipa médica «está muito otimista» e, se não houver surpresas, o Papa Francisco poderá receber alta a tempo para presidir às celebrações do Domingo de Ramos, no domingo, dia 2 de abril. O Papa Francisco mostrou-se sensibilizado com as muitas mensagens recebidas e expressou a sua gratidão através do Twitter.

O Sumo Pontífice já disse que não pensa renunciar ao cargo, embora tenha uma carta assinada para esse efeito, que será usada caso fique incapacitado. Os antecessores Paulo VI e Pio XII tiveram gestos semelhantes durante os seus pontificados.