Djokovic pode competir de novo no Open dos Estados Unidos

Novak Djokovic deverá poder voltar a competir nos Estados Unidos e em particular no US Open, avança o MaisFutebol.

Na quarta-feira o Senado norte-americano votou pelo fim das medidas aplicadas pelo Governo no pico da pandemia da covid-19, entre as quais a obrigatoriedade de os estrangeiros terem de mostrar um certificado de vacinação à chegada ao país, explica a mesma fonte.

Djokovic não se vacinou contra a covid e deixou claro que nem tenciona fazê-lo. Por isso, acabou por não participar no Open da Austrália no início da época e no Open dos Estados Unidos.

O sérvio também foi impedido de participar, devido às medidas restritivas agora levantadas, recentemente nos Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, que ainda está a decorrer.