Comboio que levava etanol descarrila e incendeia-se na EUA

Um comboio que transportava etanol descarrilou e incendiou-se, na madrugada desta quinta-feira no norte dos Estados Unidos, levando à retirada dos habitantes de Raymond, que moram a 800 metros do local do acidente, a meio da noite.

O xerife do condado de Kandiyohi, Eric Tollefson, revelou que "os bombeiros de Raymond e diversos departamentos da região responderam quando vários dos vagões-cisterna começaram a incendiar-se e foi apurado que transportavam um tipo de etanol", enquanto outros transportavam xarope de milho.

Não há mortos nem feridos a registar, de acordo com o ministro de Transporte, Pete Buttigieg.

Estes acidentes são comum nos Estados Unidos. Em 2022 descarrilaram 1164 comboios, uma média de três por dia, segundo os serviços ferroviários.