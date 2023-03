Aparelho detetor de radar apreendido em Leiria

O Comando Territorial de Leiria, através do Destacamento de Trânsito de Leiria apreendeu, na terça-feira, um aparelho detetor de radar que se encontrava instalado num veículo, no concelho de Leiria.

No âmbito de uma ação de patrulhamento e fiscalização no Itinerário Complementar n.º 2, os militares da GNR detetaram um veículo que circulava no local e que tinha instalado um aparelho detetor de radar.

No seguimento da ação, as autoridades abordaram a viatura procedendo à identificação do condutor e à elaboração do respetivo auto de contraordenação.