Futebol Profissional e a Dita Verdade Desportiva

Pedro Proença, um Homem da Arbitragem, fora do quadro clássico dos “Homens do Apito”, do Futebol Profissional, já que é um académico com formação superior, actual Presidente da “Liga de Clubes”, manifestou-se agradado (2017) com o vídeo-árbitro, porque ajuda à “Verdade Desportiva”. Mas o que é a Verdade Desportiva??? Vejamos; toda a actividade desportiva deve, obrigatoriamente, começar na Escola Primária, continuar no Secundário e prosseguir na Universidade, para continuar até à Velhice, última etapa da Vida Humana. A verdadeira “Escola do Desporto”, tem que ter a sua base na “Escola”, porque é lá que se ensina tudo, e tudo ao mesmo tempo, ou seja: Pedagogia, Psicologia, Ética, Moral, Disciplina (Metodologia), Regras e, sobre tudo, Cidadania, ou seja, respeito por si próprio e pelos outros. É a Teoria do Gestaltismo, ou seja, em que o Homem é encarado como um todo uno e indivisível, e por isso não há divisão em partes, como Educação Moral, Física, Intelectual, etc… não, a Educação é só uma. Aqui temos o primeiro problema, é que quem define a “Educação”, que os cidadãos devem receber, é o Estado, ou seja, é o Governo que está “em Democracia”, mandatado, em nome do Povo, para o fazer. Mas o que se passa no Futebol? Os Clubes têm “Escolas” próprias, de Jogadores, e o Ensino que se passa nessas Escolas não é coincidente com aquilo que acontece na Escola Pública. Como assim? É que na Escola Primária, quando um jogador comete uma falta, sobre um adversário, levanta um braço, para assinalar que a cometeu, e é sinónimo que está a pedir desculpa por que não foi intencional, ou seja, com má-fé. E nas “Escolas de Jogadores” o que é que se ensina? Aqui começa o maior problema que hoje temos no Futebol Profissional, que é a Violência, porque a primeira coisa que qualquer Jogador Profissional de Futebol faz, quando agride, voluntaria e intencionalmente, um adversário, é levantar os dois braços, para dizer ao árbitro, e ao Público, (Espectadores), que não fez nada, que o árbitro é que é incompetente ou ceguinho…Por isso ser assim, para haver alguma Verdade Desportiva, teve de se inventar o vídeo-árbitro, porque a qualidade e a formação do carácter, da maioria dos jogadores profissionais, não é coincidente com aquilo que se ensina na Escola Pública, e mais, aquilo que alguns professores ensinam na Escola Pública, é diferente do que eles próprios ensinam nos Clubes…

Sociólogo