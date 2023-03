Von der Leyen destaca a importância do papel da China na guerra da Ucrânia para as relações com a UE

Von der Leyen destaca a importância do papel da China na guerra da Ucrânia para as relações com a UE

AFP Jornal i 30/03/2023 14:00

A presidente da Comissão Europeia irá a Pequim na próxima semana.