Detido depois de atirar bebida e roubar mala com mais de 1.200 euros a mulher

Um homem foi detido fora de flagrante delito, em Lisboa, por, no dia 8 de março, ter praticado um crime de roubo.

De acordo com uma nota agora divulgada pelo Ministério Público, o suspeito, detido no passado domingo, abordou "a vítima, atirou-lhe para a cara uma bebida que tinha num copo e, com um puxão, retirou-lhe uma mala que continha, designadamente, 1.225 euros em dinheiro, um telemóvel, um cartão bancário e o passaporte".

O homem colocou-se posteriormente em fuga e quando foi apanhado tinha na sua posse o passaporte da ofendida.

A investigação prossegue sob direção do DIAP de Lisboa, com a coadjuvação da PSP.