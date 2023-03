Maria João Carioca. Administradora sai da CGD

A administradora com o pelouro financeiro (CFO) da Caixa Geral de Depósitos, Maria João Carioca Rodrigues, renunciou ao cargo e a saida terá efeitos, no final deste mês.

De acordo com o banco público, o cargo irá ser ocupado por Francisco Ravara Cary até à entrada de um novo gestor para a posição, adiantando que «já iniciou o conjunto de diligências no âmbito da instrução do processo de fit and proper, tendo em vista a obtenção, junto do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, da competente autorização para o exercício do cargo por parte de candidato para completar o mandato de 2021-2024».

Recorde-se que a Caixa Geral de Depósitos registou lucros de 843 milhões de euros em 2022, mais 45% do que em 2021.