Maternidades de Lisboa e Vale do Tejo continuam em regime rotatório até maio

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia e blocos de parto da região de Lisboa e Vale do Tejo vão continuar com o funcionamento alternado até maio. No verão, período de férias, vai ser feito um plano específico.

Em comunicado, a Direção Executiva do SNS (DE-SNS) adianta que vai prolongar a solução encontrada no final do ano passado uma vez que esta nunca falhou com o planeado.

No final de maio, vai ser feita uma nova avaliação e anunciado um plano específico para o verão, um período crítico devido às férias dos profissionais.

Na mesma nota, a DE-SNS adianta que, em função da avaliação do desempenho da Operação "Nascer em Segurança no Serviço Nacional de Saúde", nos últimos três meses, "é preferível, de forma prudente e cautelosa, a continuação da presente metodologia, durante os meses de abril e maio de 2023, e realizar nova avaliação no final deste período".

Esta fase terá apenas dois meses porque junho coincide com o início do período de férias (junho- setembro), "com redução da disponibilidade dos profissionais, obrigando a um plano sazonal específico".

Além disso, na primeira época deste ano, 28 novos especialistas vão realizar o seu exame final e a DE-SNS acredita que esta será "uma ocasião relevante na fixação de novos médicos no SNS".