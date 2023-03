Desconvocada greve dos pilotos da TAP

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) anunciou, esta quarta-feira, que a paralisação dos pilotos da TAP, prevista para os dias 7 a 10 de abril, foi desconvocada.

Em comunicado, a direção do sindicato adianta que "foi notificada [esta quarta-feira] pela comissão executiva da TAP que o protocolo para revisão das condições impostas pelo acordo temporário de emergência está validado por parte do acionista, representado pelo Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas".

Assim, uma vez que foi "cumprida esta formalidade por parte do Governo", é levantado o pré-aviso de greve dos pilotos, que tinha sido anunciado a 23 de março.

A TAP e a SPAC "discutiram e negociaram de boa fé": foi firmado um acordo, "validado pelos pilotos na assembleia magna do passado dia 23 de março, e hoje pelo Governo", lê-se na mesma nota.

Entre os principais pontos negociados estão o "acordo sobre a integração de pilotos despedidos", o "pagamento aos oficiais pilotos com funções de comando em cruzeiro" e "o pagamento do dia de serviço de assistência no aeroporto e dos simuladores".