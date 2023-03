Organização do Mundial sub-20 retirada à Indonésia a menos de dois meses do início da prova

Uma invasão de campo em outubro do ano passado após a derrota do Arema em casa frente ao Persebaya, fez 135 mortos no Estádio Kanjuruhan, em Malang.