Madeira. Dois russos condenados a sete anos e meio de prisão por tráfico de droga

Dois homens russos foram condenados a sete anos e seis meses de prisão pelo Tribunal da Comarca da Madeira, no âmbito de um processo relacionado com o tráfico de droga.

Da acusação faziam parte três arguidos, dois homens e uma mulher, tendo a mulher sido absolvida.

O caso aconteceu em janeiro do ano passado, quando os três arguidos, com idades compreendidas entre os 26 e os 31 anos, foram resgatados do veleiro Taeping Uuras, que naufragou ao largo da ilha da Madeira.

A embarcação já estava a ser monitorizada pelas autoridades portuguesas no âmbito da operação "Tempestade", por se estimar que transportava ceca de uma tonelada de cocaína.

Devido a condições meteorológicas adversas, o barco naufragou e acabou por afundar, tendo sido apreendidos mais de 160 quilos de cocaína, num total de 50 embalagens.

Os arguidos aguardaram julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal, medida de coação que se mantém até a sentença transitar em julgado.

Joana Dias, presidente do coletivo de juízes da Instância Central, disse que decidiu absolver os dois homens pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado, condenando-os apenas prisão efetiva pelo mesmo ilícito mas na forma simples.

Os dois arguidos foram também sentenciados a expulsão do território pelo período de cinco anos.

Já a mulher, namorada de um dos arguidos, foi absolvida da prática do crime de que vinha a ser acusada e foi libertada.