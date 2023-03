Centro Ismaelita. Ministério Público abre inquérito sobre ataque

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito ao ataque no Centro Ismaili, na terça-feira, que matou duas mulheres, segundo uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária, sob a orientação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP, encontrando-se sujeita a segredo de justiça.

Recorde-se que o atacante, que matou as duas mulheres e feriu um homem com uma arma branca, continua internado no hospital, tendo sido transferido do São José para o Curry Cabral.