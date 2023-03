Espiral inflacionista – causas e consequências

Corria o mês de janeiro de 2015 quando o Banco Central Europeu anunciou que iria avançar para um programa de compra de ativos para injetar dinheiro diretamente na economia europeia (Quantitative Easing). Perante o risco de deflação na Zona Euro e abandonando a sua função constitutiva, o BCE inaugurou uma nova era, concedendo mais empréstimos aos bancos em maturidades longas e a juros baixos e, sobretudo, comprando dívida pública emitida por todos os Estados-Membros da União Europeia.

Com a crise pandémica, o BCE dobrou a parada. Com o PIB a cair, o Banco Central Europeu respondeu com mais estímulos à procura, reforçando os programas de compra de ativos e injetando ainda mais dinheiro na economia. Com esta expansão monetária, o BCE financiou os governos europeus e ajudou a impulsionar a economia da zona euro nos últimos anos. Com juros próximos de 0%, e durante um período alargado mesmo com juros negativos, as economias e as famílias habituaram-se a viver com liquidez e crédito fácil.

No verão de 2021, os sinais desta embriaguez monetária começaram a cobrar os primeiros sintomas. Nessa altura, ainda antes do início da agressão russa à Ucrânia, a taxa de inflação na zona euro passava pela primeira vez a fasquia dos 2% e o BCE assobiava para o lado. Depois do início da guerra, a inflação disparou e hoje as famílias estão a ser fortemente castigadas com um aumento do custo de vida, sem precedentes nas últimas décadas, sem que os bancos centrais mostrem capacidade para domar o monstro.

Se hoje há poucas dúvidas que uma parte significativa da responsabilidade pela espiral inflacionista esteve diretamente ligada à política monetária expansionista na zona euro, a resposta do BCE a esta tempestade foi igualmente equívoca e tardia. Por um lado, o BCE assumiu inicialmente que o aumento da inflação acima dos 2% seria um fenómeno passageiro e transitório. Nada de mais errado. Com a quantidade excessiva de dinheiro injetado na economia, a inflação era inevitável na Europa, com guerra ou sem guerra na Ucrânia. O deflagrar do conflito militar no leste europeu só contribuiu para tornar esta inevitabilidade mais profunda e duradoura.

Por outro lado, o BCE reagiu tarde ao aumento da inflação, o que reduziu a sua capacidade de intervenção. Em comparação com a Reserva Federal americana e o Banco de Inglaterra, que reagiram com prontidão, o BCE só em julho do ano passado começou a subir as taxas de juro. Manifestamente tarde para uma espiral inflacionista que começara um ano antes e que tinha ganho tração junto dos consumidores e das famílias.

Não obstante ter responsabilidade na crise e se ter atrasado na resposta à mesma crise, a independência do Banco Central Europeu face aos governos da União Europeia é fundamental para assegurar a credibilidade do euro e do sistema financeiro europeu. Daí que não sejam bons sinais as críticas que surgem agora do Governo português, e de outros governos europeus, face a uma política mais restritiva do BCE. Normalmente, estas pressões escondem falhanços nas políticas domésticas, como acontece no caso português.

Como referia recentemente um ex-governador do Banco de Inglaterra, a maior ameaça à estabilidade financeira global é a quantidade de dívida no mundo. Nunca a dívida esteve tão elevada em termos mundiais. E a resposta dos bancos centrais para combater a inflação, subindo as taxas de juro, agrava precisamente os custos da dívida dos Estados e das empresas.

Desde que o PS chegou ao poder que a dívida pública portuguesa tem crescido todos os anos em termos absolutos. De 230 mil milhões em 2014 para 272 mil milhões em 2022, um aumento de mais 42 mil milhões de euros que representa um agravamento de 18% no valor da dívida pública. E que nem a redução do peso da dívida no PIB, provocada por um crescimento económico atípico à boleia da inflação, consegue esconder.

Em vez de tentar pressionar o BCE, o Governo português deveria estar focado na redução da dívida pública em termos absolutos. Porque os juros da dívida soberana em Portugal já superam os 3% e, previsivelmente, vão continuar a subir nos próximos meses. Daí que continuar a aumentar a dívida, em termos absolutos, não seja uma política que defenda os interesses do país, das empresas e das famílias portuguesas. É básico, não é? Infelizmente não é para os socialistas, que com as suas políticas de mais Estado e maior Estado continuam a onerar as gerações presentes e, sobretudo, as gerações futuras.

Vice-Presidente do CDS-PP