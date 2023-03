A espiral inflacionista dos lucros e a inação do Governo

O aumento dos preços, da alimentação à energia, da habitação às telecomunicações, está a fustigar uma população que viu os seus salários serem desvalorizados, enquanto se registam lucros record nos grupos económicos que dominam estes sectores.

O Governo PS, que acordou tarde para o problema (não por falta de aviso e de propostas do PCP) continua apostado na lógica neoliberal de não intervenção nos mercados, recusando medidas de controlo de preços. Lógica essa que os partidos à sua direita querem aprofundar ainda mais.

Partem do pressuposto errado de que, nestes sectores (distribuição alimentar, energia, banca, imobiliário, telecomunicações), existe concorrência perfeita, ou algo que se lhe aproxime. Nada mais errado. As políticas de liberalização levaram a que nestes sectores se tenham formado oligopólios, com grandes grupos económicos a exercerem um domínio avassalador sobre toda a cadeia, permitindo-lhes esmagar os preços pagos ao produtor, e depois fazer controlo de preços, para aumentar os seus lucros.

Quando é o próprio Banco Central Europeu que reconhece que a espiral inflacionista é impulsionada pelos lucros (e não pelos salários, como afirmavam Costa e Medina), exigia-se ao Governo tomar medidas que combatessem o aumento de preços por via da redução dos lucros destes grupos oligopolistas. Medidas de controlo de preços que podem funcionar – que o digam os milhares de portugueses que já passaram para a tarifa regulada de gás.

Em vez disso, o Governo anuncia que vai baixar o IVA, sem quaisquer garantias de que tal se traduza numa redução dos preços. Pode mesmo significar a apropriação da diferença do IVA pelas distribuidoras, mantendo ou continuando a aumentar o preço, como aconteceu em Espanha. Poderá mesmo acontecer o absurdo de, daqui a seis meses, quando a taxa de IVA voltar a 6%, esse ser um argumento para um novo aumento dos preços.

Quanto ao acordo com as distribuidoras, pergunta-se: com que força negocial vai o Governo para estas negociações? É que, se recusa, à partida, qualquer intervenção sobre as margens, e tendo já anunciado a redução do IVA, coloca-se assim “nas mãos” da grande distribuição, que já mostrou ao que vem.

Nos combustíveis, o Governo continua a recusar intervir nas margens das petrolíferas, apesar de ter instrumentos legais para tal, e apesar de a margem de refinação média da Galp ter passado de 3,3 dólares por barril em 2021 para 11,6 dólares por barril em 2022. Nas telecomunicações, recusa qualquer intervenção, mesmo quando a ANACOM identificou que em Portugal se registou o maior aumento mensal verificado nos últimos 27 anos, e o maior aumento de toda a União Europeia. Na habitação, depois de assente a poeira, o que sobra são borlas fiscais e subsidiação da banca e dos grandes proprietários.

Perante estes aumentos, mais do que apoios pontuais e assistencialistas, é preciso aumentar salários e pensões de forma a recuperar o poder de compra perdido, algo que não é garantido pelas medidas anunciadas. É preciso avançar para medidas de controlo de preços. É preciso o que tem faltado ao Governo: coragem para enfrentar os grandes interesses.

Deputado do PCP