Brasil. Mulher sepultada viva foi resgatada com vida

Uma mulher foi salva pela Polícia Militar do Brasil depois de ser sido sepultada com vida num cemitério em Minas Gerais, no Brasil.

Em comunicado, as autoridades informam que os agentes ouviram gritos que vinham do cemitério municipal da cidade de Visconde do Rio Branco.

Os agentes acabaram por partir a parede de tijolos e retirar a vítima. “Coveiros do cemitério municipal acionaram a Polícia Militar após visualizarem uma catacumba fechada com tijolo e cimento fresco e com marcas de sangue próximo ao local”, diz a nota.

A vítima, de 38 anos, informou que dois homens, de 20 e 22 anos, invadiram a sua casa, tendo sido agredida, assim como o seu marido, que também estava no apartamento.

A mulher guardava antigamente “armas e drogas” para os dois indivíduos.

Os suspeitos ainda estão em fuga.