Tiros de pólvora seca

Portugal tem assistido à subida acentuada do preço dos alimentos e à escalada da taxa de juro associada ao crédito habitação, um cocktail extremamente adverso e que já atinge o âmago da coesão social.

Perante este cenário desolador, o Governo que saiu de 2022 com um cash-buffer(reservas de capital) na ordem dos 8 mil milhões de euros e um défice orçamental 3,5 mil milhões abaixo do esperado, em vez de apostar na adoção de medidas estruturais para incrementar de forma permanente a produtividade, a competitividade e os rendimentos, propõe-se a gastar pouco mais de 2,5 mil milhões num pacote de apoio à subida dos preços dos alimentos e num pacote “Mais Habitação”.

Na Habitação, a aposta de António Costa e Fernando Medina passará sobretudo por forçar os privados a arrendar as suas casas devolutas e subsidiar o pagamento dos créditos-habitação e das Rendas para as famílias mais vulneráveis, quando o que o Estado deveria fazer era colocar rapidamente o seu portfólio de milhares de imóveis devolutos à disposição de programas de arrendamento acessível e promover de forma efetiva o aumento de salários, nomeadamente, através da redução da carga fiscal. Ninguém quer ficar dependente de um subsídio para pagar a sua renda de casa ou a sua prestação de crédito-habitação. Repudia-nos esta estratégia socialista de aproveitar as crises para fomentar a dependência das pessoas ao Estado.

Depois temos o pacote de apoio à subida do preço dos alimentos, que é composto por uma meia medida de redução para 0% o IVA do cabaz de bens essenciais, que em Espanha não funcionou pelo facto dos operadores terem absorvido a taxa de IVA na sua margem de lucro. Ou seja, sem controlo de margens de lucro e reforço da fiscalização dos operadores de mercado não é possível garantir que a isenção de IVA para os produtos alimentares de primeira necessidade seja uma medida eficaz. Ainda no âmbito deste pacote, o Governo adotou algumas medidas que têm como objetivo primordial a recuperação do seu eleitorado, nomeadamente o aumento do subsídio de refeição em 0,80€/dia e aumento extraordinário de 1% para os trabalhadores da Administração Pública.

Muitas das medidas elencadas nos dois pacotes são autênticos “tiros de pólvora seca” e levantam sérios problemas jurídicos, constitucionais e até operacionais, não passando de meras medidas “cartaz”, que têm a finalidade de acalmar a contestação crescente em diversos setores da Sociedade. Mais grave ainda, as medidas mais interventivas têm um caráter muito temporário, ou seja, são meros paliativos.

Se é possível fazer melhor e diferente? Sim é possível. Baste que Fernando Medina e António Costa governassem menos com os olhos postos em Bruxelas e mais para Portugal. Compreendemos a vontade de ambos ambicionarem um futuro risonho numa qualquer alta instituição europeia, mas não é justo, nem honesto fazer brilharetes orçamentais à custa do sofrimento das famílias e das empresas portuguesas.

Deputado do Chega