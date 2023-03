Um cartaz de meias medidas

Volvido um ano de espiral inflacionista que atingiu os portugueses com valores de inflação inéditos em 30 anos (7,8% em 2022), a par do crescimento estratosférico das taxas de juro, entendeu o Governo anunciar um pacote de “medidas” destinadas a “mitigar o aumento do custo de vida dos portugueses”.

Estimado em 2,5 mil milhões de euros, o pacote anunciado cinge-se a um conjunto de medidas vagas e casuísticas, apresentado em formato powerpoint, sem suporte técnico ou uma proposta legal que a densifique.

Entre o leque de medidas, o Governo aproveita para reciclar o programa “Mais habitação” (no valor de 900 M€ é de longe o que mais pesa financeiramente). Outras medidas relevantes prendem-se com o “Apoio às famílias mais vulneráveis” (estimado em 580M€) ou a “Redução do IVA dos bens alimentares essenciais” (410M€). Quanto ao aumento de 1% dos salários da Função Pública, ainda assim ficará muito abaixo da inflação, impondo a perda de poder de compra aos trabalhadores do setor público.

A redução do IVA, por sua vez, revela a arte, na qual este Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças são imbatíveis, de dizer uma coisa e o seu contrário. Depois de longamente rejeitarem a redução do IVA, afirmando, cheios de autoridade, que tal medida só beneficia as empresas; ou que tinham aprendido a lição do IVA na restauração, invocando igualmente o exemplo de Espanha, surgem agora a anunciar a redução do IVA em bens alimentares essenciais, sem que saibamos que produtos irá abranger.

Em bom rigor, na esteira das medidas “Mais Habitação”, e que tão generalizada contestação conheceu, este pacote revela um total alheamento do cidadão comum, patente na proclamação do Governo, no habitual estilo propagandístico, que “2022 superou todas as previsões”, concedendo, com indulgência, que “o resultado orçamental 2022 permite atribuir mais apoios”. Ora, esqueceu-se o Governo de dizer que os resultados orçamentais se obtiveram à custa de um aumento brutal da receita fiscal e contributiva, a par do estrangulamento financeiro dos serviços públicos.

Com efeito, enquanto a receita cresceu 10,2% (9.817 M€) em 2022, a despesa aumentou somente 4,4% (4.546,7 M€), abaixo, portanto, do PIB nominal. Destaca-se o crescimento, em 24,1%, da receita dos impostos sobre o rendimento, potenciada pela atualização dos escalões do IRS em montante inferior ao da inflação, enquanto, por seu lado, a receita do IVA aumentou uns surpreendentes 18,1%. Por conseguinte, a carga fiscal efetiva aumentou significativamente em 2022, passando de 35,2% para 36,2% do PIB, num ciclo de crescimento imparável e vertiginoso ao longo dos últimos anos, asfixiando cada vez mais a depauperada classe média portuguesa.

Ao invés de reduzir o IRS e o IRC, apostando na criação de riqueza e no crescimento sustentado da economia, o Governo persiste numa lógica caritativa, dispensando algumas migalhas através de medidas avulsas e tecnicamente frágeis. Os portugueses mereciam melhor!

Deputado do PSD