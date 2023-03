Mãe atingida a tiro numa perna em Espinho depois de se envolver em discussão do filho

Uma mulher de 45 anos foi atingida a tiro, na tarde desta terça-feira, depois de se ter envolvido numa discussão entre o filho e outros dois homens, no Bairro de Anta, em Espinho, avança o Jornal de Notícias.

Segundo o mesmo jornal, os dois homens entraram no bairro num carro da marca Mercedes e foram ao encontro do filho da vítima.

Não se sabe ainda o motivo que terá originado a discussão, que levou a mãe a intervir, acabando por levar um tiro na perna direita.

Depois do disparo, os dois homens colocaram-se em fuga.

Pelas 17 horas ainda não tinham sido localizados pelas autoridades.

A mulher foi assistida no local do crime pelos Bombeiros de Espinho, mas acabou por ser transportada para o Hospital de Gaia, por volta das 16h30 horas, com ferimentos na perna.