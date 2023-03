Acidente entre trotinete e carro deixa ferida uma jovem de 15 anos

Uma jovem de 15 anos ficou esta terça-feira ferida em Vila do Conde, depois de a bicicleta em que circulava ter batido contra um carro, na rua Dom Sancho I, paralela à linha do metro do Porto.

O acidente ocorreu pelas 13h35, adiantou fonte da PSP ao JN.

O acidente obrigou ao condicionamento do trânsito.