Israelitas de Lisboa solidários com ismaelitas e famílias das vítimas

A Comunidade Israelita de Lisboa solidarizou-se com a comunidade ismaelita e com as famílias das vítimas do ataque ocorrido hoje de manhã no Centro Ismaili, condenando "o recurso à violência é à morte".

"A Comunidade Israelita de Lisboa manifesta o seu profundo pesar pelo trágico ato que vitimou duas pessoas hoje de manhã no Centro Ismaili em Lisboa. Às famílias das vítimas, e a toda a Comunidade Ismaelita, enviamos as nossas sentidas condolências", avança a comunidade em comunicado enviado para a Lusa.

Hoje de manhã, um homem armado com uma faca de grandes dimensões entrou no centro ismaelita tendo morto duas mulheres e provocado ferimentos noutras pessoas, segundo a informação divulgada.

"Nada justifica um ataque tão abominável como este que hoje manchou a nossa sociedade. Desconhecendo as motivações deste ato bárbaro, praticado num local comunitário e de culto, nada justifica, em momento algum, o recurso à violência e à morte", acrescenta a Comunidade Israelita.

"A intolerância étnica ou religiosa, assim como o ódio que tem a sua origem na diferença, não são admissíveis em nenhuma situação. A Comunidade Ismaelita conta com a nossa total solidariedade", concluiu.

O presidente do Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili, Rahim Firozali, disse que ainda não se conhece as motivações do agressor, avançando que o ataque ocorreu quando decorriam aulas e outras atividades no Centro.