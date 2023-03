Marcelo condena ataque no Centro Ismaelita e reitera convicção de "ato isolado"

O Presidente da República apresentou os pêsames à comunidade ismaelita, "pelo ato criminoso" que ocorreu esta terça-feira de manhã no Centro Ismaili de Lisboa.

“O Presidente da República apresentou ao Representante do Imamat Ismaili em Lisboa, Nazim Ahmad, sinceros pêsames pelo ato criminoso ocorrido esta amanhã no Centro Ismaili de Lisboa, solicitando que os transmitisse também ao Príncipe Aga Kahn e às famílias das vítimas”, lê-se numa nota, publicada no site da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ainda que está a acompanhar a “situação, em contacto com o Governo” e reiterou a convicção, também manifestada pelo primeiro-ministro, de que se tratou de um "ato isolado".