Ataque no Centro Ismaelita. PSP pede à população para não se deslocar à zona

A PSP deixou um apelo no Twitter, a pedir aos cidadãos para que não se desloquem à zona do Centro Ismaelita, na Avenida Lusíada em Lisboa, onde um homem matou duas pessoas e deixou outras feridas, esta terça-feira de manhã.

"Foi detido o suspeito do ataque com recurso a arma, ao Centro Ismaili, em Lisboa. A PSP apela a todas as pessoas que não se desloquem para esta zona da cidade, devido à operação policial em curso", lê-se na publicação.

Recorde-se que um homem, de origem afegã, matou duas mulheres, funcionárias do Centro Ismaelita e feriu várias pessoas, incluindo um professor que foi esfaqueado no pescoço.

O atacante foi atingido a tiro por elementos da PSP, tendo sido transportado para o hospital.