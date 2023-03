Lisboa. Duas pessoas mortas à facada no Centro Ismaelita

Duas pessoas foram mortas à facada no Centro Ismaelita na Avenida Lusíada, em Lisboa, avança o Correio da Manhã.

As vítimas mortais serão duas mulheres portuguesas, que trabalhariam no centro. Há vários feridos.

O agressor, de origem afegã, foi atingido a tiro pelas autoridades policiais e levado para o hospital de São José, adiantou fonte da PSP ao mesmo jornal.

Foi criado um perímetro de segurança no interior e exterior do Centro Ismaelita e no local está o Corpo de Intervenção da PSP, os Bombeiros e o INEM.