México. Pelo menos 37 migrantes mortos num incêndio na fronteira com os EUA

Pelo menos 37 migrantes morreram num incêndio numa delegação do Instituto Nacional de Migração (INM) mexicano, em Cidade Juárez, na fronteira do México com os EUA, segundo a imprensa internacional.

As autoridades mexicanas ainda não emitiram uma declaração oficial sobre o incidente.

A maioria dos migrantes ali detidos seria proveniente da Venezuela.

A origem e as circunstâncias do incêndio ainda são desconhecidas.