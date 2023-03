Comboios: começa hoje nova onda de greves

Começa esta terça-feira uma nova onda de greves composta por vários sindicados que abrangem o setor da ferrovia, e que durará até ao final de abril.

Em comunicado, os sindicatos informam que as ações de hoje começam com um “apagão de protesto” – uma paralisação nas infraestruturas de Portugal (IP) e a CP que durará entre as 10h00 e as 11h00.

Daqui para a frente, será assim: desta terça-feira até ao dia 4 de abril haverá greve na IP entre as 0h00 e as 2h00 e até 30 de abril a greve será cumprida a partir da oitava hora de serviço. No dia 6 de abril será mais critico – a greve durará 24 horas.

Na nota informa-se ainda que entre hoje e 30 de abril, os trabalhadores da CP “cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00h00 e as 5h00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço" e entre 10 e 30 de abril, na IP, "os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00h00 e as 5h00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço".