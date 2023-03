CP. Contratos de mais de 165 milhões deram entrada em março

Só este mês deram entrada no Portal Base sete contratos levados a cabo pela CP - Comboios de Portugal que, no total, perfazem mais de 165 milhões de euros.

A fazer disparar as contas está um contrato de cerca de 158 milhões de euros - valor ao qual acresce o IVA - que apesar de só ter sido publicado este mês, data de 21 de outubro de 2021 e diz respeito ao fornecimento de material circulante para a CP, que inclui 12 (doze) unidades automotoras bimodo e 10 unidades automotoras elétricas e respetivas peças de parque mas também a prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, por um período mínimo de três anos, acompanhada da prestação de serviços de formação.

Através do regime Código dos Contratos Públicos, o contrato foi assinado com a empresa Stadler Service Nederland B.V. e conta com um prazo de execução de 2 922 dias. É preciso ter em conta que o valor não é todo pago de uma vez, sendo pago por partes por cada ano de contrato.

No que diz respeito a valores, segue-se um contrato para aquisição de seguro de acidentes de trabalho para o período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023 que foi entregue à Generali Seguros por um valor de 3,98 milhões de euros. O contrato data de janeiro de 2022, apesar de apenas este mês ter dado entrada no Portal Base.

A CP adquiriu ainda componentes de freio, ar condicionado e diverso material circulante e para portas à empresa Knorr Bremse España S.A. - única empresa concorrente num concurso público - num valor de 799 mil euros. O prazo de execução é de 550 dias.

Para prestação de serviços de vigilância humana às instalações a CP pagou quase 798 mil euros mais IVA, um contrato que tem a data do início de 2022 e que durou um ano, segundo o contrato. Através de concurso público onde participaram nove empresas, a escolhida foi a VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda.

Os restantes contratos, todos acima dos 380 mil euros, dizem respeito a fornecimento de motores de tração para frota, prestação de serviços de seguro multirriscos para imóveis concessionados à ou alugados à CP e serviços de contact center.