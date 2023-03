Presidente da República promulga diploma que prevê doutoramentos em politécnicos

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira o diploma do parlamento que prevê a atribuição de doutoramentos por institutos politécnicos.

Numa nota esta segunda-feira partilhada na página da internet da Presidência da República, lê-se que o decreto, aprovado em 24 de fevereiro, "valoriza o ensino politécnico, alterando a Lei de Bases do Sistema Educativo e o regime jurídico das instituições de ensino superior".

Assim, o grau de doutor pode passar a ser conferido, não só pelas universidades, como também pelos institutos politécnicos, que podem adotar a designação em língua inglesa de Polytechnic University, "no quadro da sua política e estratégia de internacionalização", mas em simultâneo com a sua designação em língua portuguesa, que é obrigatória (requisito que é válido também para as universidades).

Contudo, o grau de doutor só poderá ser concedido por estebelecimentos de ensino com recursos humanos e organizativos "necessários à realização de investigação" e que possuam "experiência acumulada nesse domínio sujeita a avaliação e concretizada numa produção científica e académica relevante".

A legislação terá efeitos no primeiro dia do ano letivo subsequente ao da sua publicação (previsivelmente no ano letivo 2023-2024).