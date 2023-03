Pelo menos seis mortos em tiroteio numa escola dos EUA

Seis pessoas, incluindo três crianças, morreram num tiroteio em Nashville, Tennessee, Estados Unidos, segundo as autoridades locais, que avançaram e mataram o atirador, uma mulher de 28 anos.

A polícia ainda está a trabalhar para identificar as vítimas e o autor do crime.

Em conferência de imprensa, o porta-voz da polícia, Don Aaron, confirmou que os mortos incluem três crianças, três funcionários e o atirador.

A Covenant School em Nashville, onde ocorreu o incidente, é uma escola cristã particular para alunos da pré-escola até ao sexto ano, quando os alunos têm cerca de 11 ou 12 anos de idade. Segundo o site, a escola tem aproximadamente 200 alunos.

Em um comunicado, o democrata da Câmara do Tennessee disse que os seus membros estão "a orar pelas crianças e suas famílias". O presidente John Ray Clemmons acrescentou: "Os nossos pensamentos estão com as famílias de toda a comunidade escolar e vizinhança".

De acordo com dados compilados pela Education Week, houve 12 tiroteios em escolas em 2023 até 23 de março que resultaram em mortes ou ferimentos.