Constituída arguida mulher que ficou com dinheiro de outra pessoa no multibanco em Monção

O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Posto Territorial de Monção, no dia 24 de março, constituiu arguida uma mulher de 51 anos por furto naquele concelho.

No seguimento de uma denúncia a dar conta de um furto que teve lugar num banco, os militares da GNR realizaram diligências e, através da visualização das imagens de videovigilância da instituição, concluíram que a suspeita se apropriou ilegitimamente de dinheiro que uma outra pessoa teria levantado na caixa de multibanco.

No decorrer da ação a mulher foi localizada na posse dos 400 euros, que já foram devolvidos ao legítimo proprietário.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Monção.