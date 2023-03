Quatro pessoas detidas por posse de armas proibidas em Viseu

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, deteve esta segunda-feira quatro homens com idades entre os 27 e os 50 anos, por posse de armas proibidas, no concelho de Viseu.

No âmbito de uma investigação pela prática de crimes de ofensas à integridade física e ameaça agravada com recurso a arma de fogo, que decorria há cerca de seis meses, os militares da GNR deram cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária e quatro mandados de busca em veículos, que acabaram na apreensão de três espingardas, 52 cartuchos, um punhal e duas mocas.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Viseu.